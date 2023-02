Sodexo Multi: il buono pasto arriva sulle piattaforme di Food e-commerce

Da oggi i buoni pasto Sodexo Multi sono spendibili anche sulle piattaforme di Food e-commerce, oltre che presso una rete di esercenti sempre più estesa.

Con Sodexo Multi, la smart card di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia, i buoni pasto elettronici Sodexo potranno essere usati anche per il Food e-commerce.

La rete di partner convenzionati darà la possibilità di pagare, tramite i buoni pasto Sodexo, i servizi di delivery della propria pausa pranzo o, anche, della spesa online. La rete online è in continua espansione e inizia tra gli altri da Brio!, Erbert e Nutribees, il primo servizio di healthy meal delivery che consegna in tutta Italia piatti pronti, realizzati con ingredienti di qualità.

Da un’indagine Nomisma emerge, come rispetto al periodo pre-Covid, una consistente quota di italiani continui a vivere la propria pausa pranzo in casa, complice la diffusione dello smart working. Una tendenza, questa, che risulta essere in maggiore crescita con un +31% rispetto ai valori antecedenti al 2020.

Secondo l’Osservatorio e-Commerce del Politecnico di Milano, infatti, il valore dell’e-commerce B2C di prodotto nel 2022 in Italia corrisponde a 34 miliardi di euro (+10% rispetto al 2021), portando l’incidenza dei consumi online sui consumi totali dal 10% nel 2021 all’11% nel 2022. È proprio il segmento “Food & Grocery“, in particolare, che continua a registrare un tasso di crescita sopra la media, rispetto alle altre categorie di prodotto, raggiungendo un valore di 4,8 miliardi di euro (+17% rispetto al 2021).

“Siamo felici di annunciare le nuove funzionalità offerte dall’integrazione di Sodexo Multi con i servizi di Food e-commerce” commenta Anna Maria Mazzini, Chief Growth Officer di Sodexo Benefits & Rewards Service Italia. “Il nostro obiettivo è di riuscire a venire incontro ai nuovi bisogni dei lavoratori, migliorandone la qualità di vita indipendentemente dal luogo di lavoro e di dargli prodotti sempre più flessibili e facili da utilizzare. I trend degli ultimi anni ci confermano come la percentuale di persone che utilizzano il web per comprare beni o servizi sia in costante crescita, e grazie alla nuova estensione della spendibilità di Sodexo Multi presso i Food e-commerce messi a disposizione da nostri partner, andiamo esattamente in questa direzione. Gli utilizzatori dei nostri buoni pasto possono quindi contare su una modalità di fruizione ancora più semplice e immediata e di una maggiore libertà di scelta, per consumare la propria pausa pranzo ovunque essi vogliano, che sia in ufficio, al bar o al parco”.

L'articolo Sodexo Multi: il buono pasto arriva sulle piattaforme di Food e-commerce proviene da WeWelfare.