Per Cusano Italia Tv, “Il welfare è servito!” nuovo ebook sulla ristorazione aziendale

All’interno della rubrica letteraria A libro aperto andata in onda su Cusano Italia Tv la scorsa domenica, è intervenuta la nostra redattrice Lucia Medri, co-autrice, insieme a Marco Barbieri, de “Il welfare è servito! La ristorazione aziendale tra nutrizione, sostenibilità e innovazione” , secondo ebook della collana Newelfare Aziendale edito da Edizioni dEste

Quella dell’intervista condotta dal giornalista Emanuele Landi all’interno del programma A libro aperto su Cusano Italia Tv, è stata un’occasione agile e divulgativa per ribadire la multidisciplinarietà delle tematiche affrontate nel nuovo ebook della collana Newelfare Aziendale dal titolo Il welfare è servito! La ristorazione aziendale tra nutrizione, sostenibilità e innovazione firmato da Marco Barbieri e Lucia Medri, disponibile sulle principali piattaforme (da Amazon a Ibs) con download promozionale gratuito.

Grazie alla moderazione di Landi, si è potuto ribadire l’intento di questo prodotto editoriale che vuole fotografare un mercato fatto di tradizione e di innovazione, di mense e di ristorazione, di chef che diventano manager e di pausa pranzo che cambia dopo il Covid (e lo smart working).

Il dibattito si è concentrato sulla necessità di attestare il cambiamento, riconoscere la crisi del settore ristorazione ma anche ripensare le abitudini tanto sul posto di lavoro che a casa e in famiglia, perseguendo modelli innovativi, come la produzione in ATP, e sostenibili, secondo quanto evidenziato nell’ebook da Elior – società leader del settore – che ha scelto la tecnologia, la varietà dei menù, quindi la personalizzazione, e ancora: igiene assoluta e sostenibilità perché l’allungamento della vita del prodotto consente di organizzare una distribuzione meno frequente e quindi meno trasporto, meno CO2.

Ma la parola sostenibilità riguarda anche la riduzione degli scarti, perché Atp consente di ottimizzare i processi produttivi e contenere i costi.

Nato dal presidio informativo acceso sul settore del welfare integrativo da oltre due anni su questa testata, questo nuovo numero, che segue quello dedicato a Il benessere psicologico, vuole dunque tracciare un percorso per raccontare tutte le novità di questo settore in piena trasformazione: tra sapori e valori, tra management e ricette, tra logistica e sostenibilità.

