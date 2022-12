Pasquale Piroso (Loft Canova): lo studio è uno spazio “variabile” aperto alla città e all’ambiente

Non solo aziende. Anche gli studi di architettura e artistici scelgono modalità flessibili di progettazione e di dialogo con la città. Ne parliamo con Pasquale Piroso, fondatore de Lo Studio di Architettura LOFT CANOVA a Roma

Come è cambiata la storia del vostro studio e in che modo è diventato un hub?

L’indole di Loft Canova è sempre stata caratterizzata dall’amore per l’arte e l’architettura che abbiamo inserito in ogni nostro progetto. Siamo tuttora uno studio, ovviamente, ma ci siamo estesi e rinnovati come hub circa quattro anni fa quando abbiamo preso un altro spazio adiacente a quello già sito in Palazzo Canova e li abbiamo fusi. Un ampliamento che è stata però un’occasione per cambiare la nostra modalità di lavoro e creare un hub di scambio, confronto e relazione dedicato alla cultura, arte e design, strumenti del nostro lavoro quotidiano. Uno spazio variabile e funzionale nel quale allestire progetti artistici e architettonici e dove invitare professionisti di entrambi i settori coi quali ripensare anche il rapporto con la città di Roma. In questo modo possiamo condividere le nostre idee e lo studio non rimane chiuso ma si apre verso l’esterno.

Questa modalità di lavoro all’insegna della “variabilità”, come l’ha definita, della flessibilità quindi e della relazione, come si articola e in che modo incide nella gestione dei vostri progetti?

Credo sia la parte più difficile, che deve essere alimentata criticamente ogni giorno. L’obiettivo è quello di creare i presupposti per una “fusione” tra l’interno dello studio e l’esterno, con le persone e il contesto urbano che accoglie i nostri lavori. Penso sia una condivisione biunivoca di pratiche di costruzione e a Roma questo si traduce in uno sforzo perché, dobbiamo ammetterlo, qui siamo un po’ indietro rispetto ad altri contesti, faccio riferimento ad esempio a Milano.

A proposito della rete costruita in questi anni, quanti professionisti fanno parte dello studio, in che modo si relazionano con gli artisti e con quale istituzioni lavorate?

Negli ultimi anni, abbiamo inziato a comunicare i nostri lavori in maniera diversa, adattandoci ai cambiamenti e facendo ricorso all’innovazione tecnologica del 3D e/o del Metaverso, nel quale possiamo far vedere al cliente il prototipo di ciò che verrà realizzato determinando una fruizione diretta dell’architettura. Lo studio è composto da cinque architetti i quali hanno la possibilità di confrontarsi con Luigi Ontani, l’artista residente di Loft Canova ma anche con personalità come Alberto Timossi, Antonio Tropiano, Matteo Basiletto, Mario Cascella, artisti contemporanei, pittori e scultori. Questa dialettica tra l’architettura e l’arte crea dei momenti culturali aperti, nei quali i progetti possono essere discussi insieme con le persone e si può parlare direttamente con gli artisti. In epoca pre Covid-19, con il patrocinio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, abbiamo organizzato due laboratori dedicati ai bambini per farli lavorare attorno all’arte di Antonio Canova, in occasione della mostra a lui dedicata. Gli eventi che programmiamo si svolgono anche all’esterno di Palazzo Canova: in un’altra occasione abbiamo promosso per i ragazzi delle attività educative dedicate al tema della sostenibilità in architettura, attraverso le quali far comprendere l’importanza dei pannelli fotovoltaici o dell’illuminazione a LED. Crediamo sia importante educare i nostri figli e le nuove generazioni a promuovere una cultura per il rispetto dell’ambiente.

Il vostro progetto è dunque ricettivo rispetto alle nuove modalità di lavoro e alle esigenze del presente: qual è la vostra attenzione alla sostenibilità e in che modo la perseguite nella scelta dei materiali?

Da circa tre anni abbiamo inserito come partner del nostro studio aziende che promuovono l’attenzione all’ambiente e con loro creiamo materiali green d’arredo, come ad esempio l’azienda Stay Green. Oppure, come accennavo prima, ci dedichiamo all’energia alternativa con realtà come Corradi Outdoor e Guzzini, con quest’ultimo abbiamo illuminato la Casina Valadier interamente con impianto a LED; ma anche Viessman e Mirage coi quali lavoriamo su materiali che siano meno impattanti.

Cosa avete “in cantiere” per il 2023?

Continueremo a dedicarci all’ambiente e a implementare lo studio relativo a nuovi materiali. Stiamo proprio finendo di realizzare in Sicilia un progetto, chiamato Respirare la terra, di case sopraelevate totalmente in legno e autosostenibili grazie all’uso di pannelli fotovoltaici e al recupero dell’acqua piovana. Questo sarà un futuro spazio di residenza per gli artisti emergenti e una nuovo modello di relazione e condivisione del lavoro.

Lucia Medri

