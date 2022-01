Nutribees: la pausa sana anche in smart working

Nutribees presenta una nuova soluzione dedicata ai dipendenti delle aziende anche in smart working

Nutribees, start-up di healthy food delivery nata nel 2017 dall’idea dei due co-founder Giovanni Menozzi e Mario Villani, che consegna in tutta Italia piatti pronti sani e gourmet, ha da poco lanciato un nuovo servizio dedicato alle aziende che vogliono garantire una pausa pranzo comoda e gustosa ai propri dipendenti, anche in smart working. L’arrivo della pandemia ha infatti notevolmente modificato negli ultimi due anni le modalità di lavoro facendo entrare lo smart working nella quotidianità della maggioranza delle aziende italiane e portando con sé un rinnovato focus sul benessere psico-fisico dei dipendenti, anche per quanto riguarda l’aspetto dell’alimentazione: una pausa pranzo healthy è in particolare risultata essere una delle maggiori esigenze da parte dei dipendenti tra le varie opportunità incluse nel mondo del welfare aziendale.

Per intercettare questo trend e andare incontro alle modificate esigenze, Nutribees ha studiato una soluzione flessibile, senza costi di attivazione e interamente deducibile come il classico servizio mensa. L’azienda, tramite questa modalità, può infatti selezionare quanti pasti al mese erogare ai propri collaboratori che li troveranno pre-caricati nel proprio wallet Nutribees. I dipendenti potranno quindi liberamente scegliere i piatti a loro più graditi tra le oltre 40 proposte settimanali. A fine mese l’azienda pagherà solo i pasti effettivamente consumati.

Tra le prime aziende che hanno scelto di offrire questo benefit ai propri dipendenti troviamo la giovane, ma già molto nota, realtà di Chef in Camicia che si occupa di realizzare contenuti media nel settore food. “Appena ci è stata proposta questa iniziativa – dice uno dei fondatori e CEO Nicolò Zambello – abbiamo subito capito che poteva essere per noi la soluzione migliore per garantire ai nostri 40 ragazzi una pausa pranzo comoda e sana anche in smart working. I vantaggi di flessibilità della soluzione Nutribees sono perfetti per chi come noi fa del well-being aziendale una priorità.

“Abbiamo lavorato diversi mesi a questa nuova soluzione che crediamo possa essere perfetta e molto attuale per tutte le aziende che vogliono offrire un piano di welfare aziendale completo partendo proprio da una pausa pranzo migliore. Questa è solo la prima di tante soluzioni che stiamo attivando per far crescere il segmento azienda sul quale crediamo molto” ha commentato l’AD di Nutribees Federico Isenburg.

