Il benessere psicologico: un instant book digitale della nuova collana “NEWELFARE AZIENDALE”

L’epub “Il benessere psicologico” è il nuovo volume scritto da Marco Barbieri e Lucia Medri ed edito da Edizione dEste, ora disponibile sulle piattaforme Amazon e Ibs

Il benessere psicologico è una delle nuove frontiere del welfare, e del welfare aziendale in particolare. Il benessere psicologico è il titolo dell’epub scritto da Marco Barbieri e Lucia Medri ed edito da Edizioni dEste, disponibile sulle principali piattaforme (da Amazon a Ibs); download promozionale gratuito per i primi tre giorni e poi a un euro. Il prodotto editoriale è il primo titolo della collana NEWELFARE AZIENDALE che nasce dal presidio informativo acceso sul settore del welfare integrativo da oltre due anni su questa testata fondata da Marco Barbieri.

Il benessere psicologico si apre con la prefazione di Mario Alessandra, fondatore e ceo di Mindwork, una delle principali società che erogano servizi psicologici online. “L’attenzione generale al benessere psicologico è cresciuta in maniera significativa negli ultimi anni. In questo, la pandemia è stata sicuramente un game changer: un elemento chiave che ha contribuito ad accrescere la consapevolezza sul tema e a dare il là a un graduale processo di sensibilizzazione e normalizzazione della dimensione psicologica all’interno di vari ambiti e settori. Quello lavorativo in primis”.

Il benessere psicologico è un prodotto editoriale – un instant book digitale – che si propone di offrire un approfondimento giornalistico su un fenomeno che dopo il Covid19 è sempre più all’ordine del giorno, ma che sostanzialmente segna un cambio di paradigma culturale nella ricerca di una migliore qualità della vita e un più responsabile bilanciamento tra vita e lavoro. Il fenomeno delle Grandi Dimissioni percepito anche in Italia documenta un peso crescente dell’obiettivo del benessere – e del benessere psicologico in particolare – tra quelli perseguiti dai lavoratori, soprattutto dagli under 40.

Il nuovo welfare aziendale ha contribuito a cancellare lo stigma sociale cui sembrava condannata la persona in cerca di supporto psicologico. E l’erogazione del servizio online sta consentendo di offrire la prestazione a un prezzo più accessibile a tutti. Il bonus psicologico previsto dall’ultimo intervento governativo ha ulteriormente favorito l’accesso al supporto psicologico, sottraendolo dalla percezione di un lusso per pochi.

“Secondo le stime dell’Ocse – si legge nel volume – la mancata prevenzione e una ritardata diagnosi del disagio psichico e psicologico ha un costo economico globale che varrebbe fino al 4,2% del PIL. Una conseguenza macro che tuttavia si sviluppa a partire dal micro ambiente lavorativo e familiare”. Secondo l’ultima indagine Mindwork-Bva Doxa quasi l’85% delle persone intervistate considera i il proprio benessere psicologico generale correlato al proprio benessere sul lavoro e viceversa. “La quota di persone che dichiara di soffrire di frequenti problemi di ansia e insonnia per motivi legati al lavoro, invece, sfiora il 50%. Una persona su 3 dichiara di essersi assentata a causa di malessere emotivo mentre il 42% del campione intervistato ritiene inefficaci le iniziative promosse dalla propria azienda per incentivare il benessere e ridurre lo stress legato al lavoro”.

Il volume raccoglie dati, indagini, commenti sul tema e offre una ricognizione del panorama professionale che si è attivato in relazione a questo nuovo mercato della salute in Italia: “Nel 2020 – si legge nel volume – il mercato della psicologia, nel suo complesso, ha venduto 11,4 milioni di euro di prestazioni in più rispetto al 2019”.

