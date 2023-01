Fineco: per il 2023 smart working, bonus famiglia e nuovi uffici

Fineco conferma per il nuovo anno l’impegno della Banca a supporto dei suoi collaboratori grazie allo smart working, ai contributi contro il carovita e all’inaugurazione di uno spazio dedicato a favorire uno stile di vita più sano e un maggiore benessere psico-fisico

Fineco, a fine 2022, ha sottoscritto il nuovo Accordo di smart working quale importante strumento di conciliazione dei tempi di vita-lavoro, che prevede la possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto fino a 12 giorni al mese. Ulteriori flessibilità sono state definite per determinate categorie di dipendenti, mentre a tutti i colleghi è stata prevista l’erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro da remoto. Alla luce del recente piano nazionale di contenimento dei consumi energetici e dell’attuale contesto economico, è stato sottoscritto un ulteriore accordo temporaneo che prevede lo svolgimento da remoto delle prestazioni lavorative del lunedì e del venerdì, innalzando così a 14 i giorni su base mensile.

Inoltre, in questo contesto in cui i rincari su prodotti ed energia rappresentano una sfida crescente per le famiglie, Fineco ha deciso di erogare un contributo straordinario a ciascun dipendente pari a € 400 netti. Infine, verrà a breve inaugurata l’Area Wellbeing presso la sede di Milano, uno spazio dedicato all’alimentazione sana e allo sport. L’Area, che si sviluppa su una superficie di 600 mq, è stata progettata in base a un concept completamente sostenibile che riflette la filosofia di Fineco, orientata a una semplicità che non perde di vista innovazione, comfort e modernità.

“Queste iniziative rientrano nella nostra strategia di costante attenzione al benessere e soddisfazione di tutte le nostre risorse: crediamo infatti che prendersi cura dei bisogni dei dipendenti non solo sia in linea con i nostri impegni in termini di sostenibilità, ma abbia anche ricadute positive dal punto di vista lavorativo e di talent retention” ha affermato Marco Longobardi, Chief People Officer di Fineco

L'articolo Fineco: per il 2023 smart working, bonus famiglia e nuovi uffici proviene da WeWelfare.