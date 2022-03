Edenred: la storia della pausa pranzo in mostra

Edenred Italia partecipa alla mostra “Gusto! Gli italiani a tavola 1970-2050” organizzata dal Museo del ‘900 di Venezia per raccontare come l’esperienza legata alla pausa pranzo si sia trasformata di pari passo con la relazione tra gli italiani e il cibo

Da oltre 40 anni Edenred accompagna le persone durante la pausa pranzo e diffonde la cultura della sana e corretta alimentazione. La pausa pranzo è un momento fondamentale della giornata per il benessere della persona e per questo è importante valorizzarla. Nel corso degli ultimi 40 anni il buono pasto è diventato parte integrante del patrimonio sociale della pausa pranzo e ha acquisito una forte valenza socio economica in grado di far evolvere gli stili alimentari e sostenere l’economia locale.

Edenred è leader nel settore degli employee benefit: nasce come inventore del Ticket Restaurant ® e diventa leader mondiale nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro contribuendo al benessere della popolazione aziendale, dalla pausa pranzo, al tempo libero, fino alla cura della persona.

“Enrich connections. For good.”, questo il purpose del Gruppo: sviluppare ed arricchire le connessioni per rafforzare le imprese e promuovere soluzioni inclusive, ponendo al centro non solo le persone, ma anche l’ambiente. Un percorso che è iniziato con i buoni pasto cartacei, e che si è sviluppato in linea con le nuove esigenze, passando per le card elettroniche, fino ad arrivare alla possibilità di esperienze fully digital. Sono cambiati i bisogni delle persone e di pari passo anche l’esperienza della pausa pranzo, sempre meno ancorata a luoghi e tempi e sempre più legata al benessere.

