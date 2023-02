Disclosers con Serenis: supporto psicologico gratuito per ogni persona

Disclosers, impresa di Milano, attraverso la piattaforma Serenis, finanzia totalmente il supporto psicologico per i propri dipendenti

Disclosers, boutique di PR e Media Relations, con base a Milano ha scelto Serenis, piattaforma di psicoterapia e supporto psicologico online, per mettere a disposizione (gratuitamente, perché il costo di ogni seduta è completamente a carico dell’azienda) un supporto psicologico, con psicoterapeuti professionisti, per ogni persona del team. A questo si aggiunge inoltre per quanto riguarda il benessere fisico, un abbonamento annuale a Buddyfit, una piattaforma che eroga corsi di fitness, yoga e meditazione, per ogni membro della squadra.

“Siamo molto attenti a tutto ciò che riguarda concretamente il benessere delle persone con cui lavoriamo – spiegano Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, 33 anni, co-fondatori di Disclosers. Il tema della salute mentale è centrale e crediamo che come impresa sia essenziale cercare di fare la propria parte in questo contesto, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per prendersi cura delle persone con cui si lavora ogni giorno.

“Quando si parla di salute mentale non si può scherzare e non si può sottovalutare l’argomento: si tratta di un tema delicato, che merita la massima attenzione e una cura puntuale. Per questo, per abbracciare questa sfera con l’approccio corretto, ci siamo affidati a una piattaforma che coinvolge solo psicoterapeuti professionisti e che rappresenta un vero e proprio centro medico – concludono Jessica e Stefano – La motivazione principale che ci ha spinto a prendere questa decisione? La volontà di creare un piccolo impatto reale, positivo, sulle persone con cui condividiamo questo viaggio come piccola impresa. Inoltre, entrambi abbiamo vissuto personalmente percorsi di supporto psicologico e abbiamo potuto letteralmente provare sulla nostra pelle quanto sono importanti e quanto valore generano, per questo motivo vogliamo mettere a disposizione questo strumento anche per ogni persona con cui lavoriamo.

Secondo i dati comunicati Disclosers è in crescita:

assunzioni : da 2 a 18 persone in 48 mesi dove oltre l’80% degli stage si è trasformato in assunzione

da 2 a 18 persone in 48 mesi dove oltre l’80% degli stage si è trasformato in assunzione contratti a tempo indeterminato : il 70% degli accordi

il 70% degli accordi parità di genere : l’87% della squadra è composta da donne

: l’87% della squadra è composta da donne smart working: ma con un ufficio sempre a disposizione

Altre azioni di Disclosers

Negli ultimi 4 anni sono stati organizzati:

corsi di formazione linguistica: trimestralmene viene organizzata una giornata di formazione tecnica

trimestralmene viene organizzata una giornata di formazione tecnica un percorso con un consulente organizzativo (per sessioni di feedback, organizzazione interna, ecc)

(per sessioni di feedback, organizzazione interna, ecc) possibilità di seguire dei corsi riguardanti diverse aree

vacanza di team: ogni anno a partire dal 2020

ogni anno a partire dal 2020 progetto pro bono: ogni persona può scegliere un ente (associazioni senza scopo di lucro, enti benefici, ecc) da seguire durante le ore lavorative

Al di là delle vacanze di team o dei gesti che sembrano maggiormente d’impatto, quello che fa realmente la differenza è ciò che viene messo in campo quotidianamente. Dal continuare a impegnarsi per rimanere indipendenti, per poter portare avanti scelte anche antieconomiche, all’attenzione reale per la singola persona, dalla possibilità di lavorare dove si vuole, sapendo però di avere l’ufficio sempre a disposizione, alla libertà di poter seguire un progetto pro bono durante le ore di lavoro.

