Bonus di 1000 euro per l'università ai figli dei dipendenti, l'iniziativa dell'azienda pugliese As Labruna

Un'azienda che guarda al presente e al futuro tutelando i propri dipendenti, l'ambiente, lo sport e i giovani. L'AS Labruna è un'azienda di Monopoli, specializata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi di propulsione marina ad emissioni zero motori diesel industriali, marini e agricoli, di gru per autocarri e di piattaforme aeree.

Attenzione alle famiglie dei dipendenti

L'azienda è protagonista - in positivo - attraverso diverse attività. É previsto un contributo economico per i figli che decidono di proseguire negli studi e vengono coperte le spese relative alle attività sportive. Ma non solo. L'azienda eroga 500 euro per figlio per ogni anno di scuola non dell'obbligo, 1000 euro per figlio per ogni anno universitario in Puglia e 2000 euro per ogni anno universitario fuori Regione. «Non si tratta di buonismo: i nostri sforzi rendono in termini di produttività. Chi sta bene, lavora meglio», afferma il Ceo Massimo La Bruna.

Nautica, dalla Norvegia lo scafo green: alluminio, pannelli solari e joystick



Investire nello sport

L'As Labruna investe anche nello sport con strumenti rivolti alle squadre giovanili di calcio, basket e volley e aiutando a promuovere lo sport come strumento di uguaglianza e, perché no, di riscatto sociale. Garantita inoltre, in un settore finora prevalentemente maschile, la parità di genere.

Rispetto per l'ambiente

Rispetto dell'ambiente in generale e quello marino in particolare.

Dalla Puglia, terra di sole e mare, ci sarà un processo volto a rivoluzionare il settore. Come? Attraverso motori elettrici e kit per trasformare barche, tradizionali in barche a impatto ambientale pari a zero.