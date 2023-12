Superbonus 110, si tratta sulla proroga: Sal e sanatoria, le misure nel milleproroghe. Stretta dai mobili alle barriere, ecco cosa cambia

In attesa di decidere se riaprire, almeno parzialmente, il recinto del Superbonus, sugli incentivi legati all’edilizia si profila una nuova stretta. Nel decreto milleproroghe che sarà esaminato dal consiglio dei ministri domani, sarà inserita una norma anti-elusiva che renderà più difficile accedere al bonus del 75 per cento per abbattere le barriere architettoniche negli edifici. Si tratta dell’ultimo incentivo che ancora gode dello sconto in fattura.