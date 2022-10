Nika Shakarami morta a 17 anni durante le proteste in Iran: cadavere trovato con testa fracassata

Il suo nome era Nika Shakarami, aveva 17 anni, ed ha perso la vita «dopo essere stata inseguita dalla polizia» in Iran. Della giovane si erano perse le tracce da giorni, fino a quando i genitori hanno trovato il cadavere nell'obitorio di una prigione di Teheran. Nika, secondo quanto riferiscono i parenti, aveva il naso distrutto e la testa fracassata. La ragazza è l'ennesima vittima delle proteste cominciate in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

Iran, un'altra giovane vittime durante le proteste per Mahsa Amini

Nika Shakarami era sparita dal 20 settembre: si trovava nella capitale per partecipare alle manifestazioni. Secondo quanto spiegato da una zia a Bbc Persian, nel suo ultimo messaggio la 17enne raccontava a un'amica di essere «inseguita dalle forze di sicurezza». Da quel giorno si sono perse le sue tracce. Poi il 30 settembre i genitori hanno trovato il suo cadavere in un obitorio di Teheran.

La zia ha raccontato che ai parenti non è stato dato il permesso di avvicinarsi alla salma, ma sono riusciti ugualmente a scorgere il suo volto sfigurato, con il naso sfondato e il cranio danneggiato. Come se non bastasse, il cadavere di Nika è stato prelevato dalle forze di sicurezza e seppellito nel villaggio di Veysian, lontano da Khorramabad, dove la giovane viveva.