Superbonus 110, tutte le modifiche e le proroghe. Superato il test della fiducia alla Camera

Nuovo Superbonus 110 in arrivo. La Camera ha accolto con 185 voti favorevoli e 121 contrari (4 gli astenuti) la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Dl Superbonus. Il via libera finale di Montecitorio è fissato per la tarda mattinata di martedì 4 aprile (lunedì i relativi ordini del giorno). Il provvedimento passerà quindi all'esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 17 aprile).

Superbonus, ecco cosa cambia: villette, caldaie e infissi, sconto in fattura e detrazioni. La guida completa