Auto usate, il prezzo sale del 30%. Per i modelli nuovi la spesa media è di 26mila euro

Il mercato delle automobili, nuove e usate, ha ricevuto una forte scossa per quanto riguarda i prezzi. Lo segnalano Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, e Assoutenti. I motivi dei rincari sono diversi. In primis, la crisi delle materie prime di cui è complice anche la guerra russo-ucraina: i costi della componentistica e dei microchip sono notevolmente aumentati e per questo motivo i materiali sono sempre più rari. A questo si aggiunge l'avvento nel mercato delle auto elettriche.