Con l’inizio di luglio 2023 scattano i nuovi pagamenti INPS delle prestazioni mensili in corso. Tra gli accrediti più attesi NASpI e DIS-COLL, pensioni (con la rivalutazione delle minime e la quattordicesima), del Reddito di Cittadinanza e dell’Assegno Unico universale per figli a carico. Ecco tutte le date da cerchiare in rosso sul calendario.