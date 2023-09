Pensioni, Quota 103 verso la conferma per il 2024: chi può fare domanda. Regole e istruzioni

Pensioni. La strada tracciata è quella del prolungamento a tutto il 2024 di Quota 103: ossia l'uscita anticipata con 41 anni di versamenti e 62 anni d'età.

Le risorse ridotte a disposizione per la Legge di bilancio di autunno consentono la conferma dello schema in vigore e lasciano spazio a poche novità, anche se i sindacati sperano almeno sull'ampliamento dell'Ape social e di Opzione donna. Ma chi può fare domanda per accedere a Quota 103? Ecco regole e istruzioni.