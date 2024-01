Un taglio fino a 752 euro annui. Più di 60 euro al mese. È quanto riceverà in meno in busta paga, ma anche come pensione, la classe media del Centro Italia. E questo al netto anche del taglio dell’Irpef deciso a livello nazionale con l’accorpamento della prima e seconda aliquota al 23% fino a 28mila euro di reddito e che, secondo le stime, dovrebbe portare in tutta Italia un risparmio fino a 260 euro annui.