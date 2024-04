Case green, oggi via libera alla direttiva Ue: cosa prevede, quali sono le regole e quanto costerà per ogni immobile

L’Europa dice addio ai combustibili fossili negli edifici di nuova costruzione attraverso la direttiva sulle “case green”: una rivoluzione all'insegna della sostenibilità che promette di ridisegnare il panorama urbano entro il 2030, con abitazioni che sprechino sempre meno energia. È quanto stabilito dalla nuova direttiva sull’efficienza energetica, approvata dal Parlamento europeo lo scorso marzo, che ha scatenato un vivace dibattito in Italia e non solo. L'approvazione finale della direttiva è prevista per l'Ecofin di oggi, 12 aprile, seguita da un periodo di due anni durante il quale gli Stati membri dovranno preparare i loro piani nazionali di ristrutturazione. Questi piani delineeranno le strategie nazionali per conformarsi ai nuovi standard, segnando un importante passo avanti nell'ambito delle politiche ambientali europee. La sfida è significativa, come anche i benefici attesi in termini di riduzioni delle emissioni e di risparmio energetico, cruciali per un futuro sostenibile.