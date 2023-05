In Gazzetta ufficiale sono state pubblicate le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2022. A partire dalle ore 9.00 di lunedì 5 giugno 2023 si avvia la procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2022 esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “Pedaggi” esposto sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.