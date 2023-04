Bonus disoccupati 2023, da 780 a 1.000 euro per chi ha perso il lavoro (contratto somministrazione): a chi spetta e come fare domanda

Non solo Naspi e assegno di disoccupazione, chi ha perso il lavoro può ricevere anche un'altra forma di sostegno: si tratta del bonus Sar (sostegno al reddito, ndr). Si tratta di un contributo destinato a una particolare fetta di disoccupati, che abbiano avuto contratti in somministrazione (ex interinale) a tempo determinato o indeterminato, il cui importo può arrivare fino a 1.000 euro. Ecco quali sono i requisiti per farne richiesta e come inoltrare la domanda.