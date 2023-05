Assegno unico aumenta a 189 euro, ecco le date dei pagamenti a maggio. Cosa cambia con il decreto lavoro

Quando arrivano i pagamenti dell'assegno unico a maggio? Nel primo trimestre di competenza di quest'anno, sono stati erogati alle famiglie 4,4 miliardi, destinati a 9,4 milioni di figli, che si aggiungono ai 13 miliardi del 2022, per un totale di 17,4 miliardi nei tredici mesi da inizio marzo 2022 a fine marzo 2023. Lo indica l'Osservatorio sull' assegno unico universale dell'Inps. A marzo di quest'anno l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da poco meno di 55 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2023 è pari a 43.240 euro), a 215 euro per la classe di Isee minima (16.215 euro nel 2023).

Isee 2023 aumentato, c'è il rischio di perdere bonus e agevolazioni? Perché cresce e come modificarlo