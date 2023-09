Assegno unico, pagamenti ottobre con rivalutazione. Aumenti e novità in arrivo per il secondo figlio

Assegno unico. Novità in arrivo per lo strumento introdotto in Italia a gennaio del 2022, che punta a semplificare e potenziare gli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Con la prossima legge di bilancio si vorrebbe incrementare il contributo che oggi interessa 8,9 milioni di figli, beneficiari di un bonus mensile pari a 161 euro.

Sconti supermercati, elenco completo regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione

Il governo ha messo il capitolo "natalità" in cima alla lista dei desideri della prossima legge di bilancio e il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, è scesa nei dettagli, annunciando che si punterà «in particolare sul secondo figlio ed anche sul terzo. Abbiamo immaginato, diciamo così, un pacchetto secondo figlio». Con la prima finanziaria del governo guidato da Giorgia Meloni, ricorda il ministro, «abbiamo aumentato l' assegno unico, che era un buon provvedimento fatto dall'ultimo governo. Lo abbiamo aumentato per il primo figlio e poi dal terzo figlio in poi, fino a tre anni, e poi lo abbiamo aumentato anche in maniera forfettaria e strutturale per le famiglie numerose».