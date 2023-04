Assegno unico aumenta a 165 euro, ecco le date dei pagamenti. Le novità di aprile

L’INPS ha pubblicato l’osservatorio statistico con i dati relativi al pagamento dell’assegno unico. Introdotto nel marzo del 2022, da quel momento sono stati erogati in totale 16 miliardi di euro alle famiglie: per un importo medio che nel 2022 è stato di 146 euro per figlio. Una somma che nel corso dell’anno è destinata ad aumentare. Nel comunicato stampa dell’INPS, pubblicato il 13 aprile, a febbraio l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni, è di 165 euro.

Assegno unico verso nuovi aumenti: aiuti per neonati e famiglie numerose, più congedi anche per i papà