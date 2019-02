TIM ancora in rialzo. Equita migliora target ordinarie e risparmio

Ultimo aggiornamento: 14:09

(Teleborsa) - In spolvero il titolo Telecom Italia, che mostra un rialzo dello 0,26%.Le azioni beneficiano dell'indicazione positiva giunta dagli analisti di Equita che hanno rivisto al rialzo il target price sia di TIM ordinaria che di TIM risparmio a seguito delle ultime decisioni prese dal CdA. Il 2018 si è chiuso in perdita per effetto di svalutazioni. Il piano strategico 2019-2021 "TIMe to deliver and delever" si concentra sullo sviluppo del 5G, sul rilancio del business domestico e sulla riduzione del debito.Il prezzo obiettivo sulle ordinarie passa a 0,60 euro da 0,55 mentre le risparmio a 0,52 da 0,48 euro. Per entrambi i titoli il giudizio è confermato "buy".Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che la compagnia telefonica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,98%, rispetto a +1,21% del principale indice della Borsa di Milano).Il quadro tecnico di breve periodo di Telecom mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,5461 Euro. Rischio di discesa fino a 0,5357 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,5565.