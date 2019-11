Snam, Mediobanca alza target price dopo piano industriale

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Snam, che avanza dello 0,66% il giorno dopo la presentazione del nuovo piano industriale 2019-2023, che ha centrato il target degli investimenti per il dodicesimo anno di fila.



Gli analisti di Mediobanca hanno rivisto oggi il prezzo obiettivo portandolo a 4,70 euro dai 4,50 precedenti. Giudizio "Neutral".



La tendenza ad una settimana dell'utility è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo scenario di breve periodo di Snam evidenzia un declino dei corsi verso area 4,52 Euro con prima area di resistenza vista a 4,562. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,492.





