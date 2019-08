Nexi ignora l'aumento del target price deciso da Banca Imi

(Teleborsa) - Discesa moderata per Nexi, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,83% rispetto alla seduta precedente nonostante la revisione al rialzo del target price da parte di Banca Imi. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato il prezzo obiettivo a 10,8 da 10 euro. Reiterata la raccomandazione add.



Secondo gli esperti l'azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione potrebbe distribuire un dividendo a partire dall'esercizio 2020, per un valore 0,03 euro per azione.

