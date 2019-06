IMA, Banca Imi alza prezzo obiettivo

Ultimo aggiornamento: 18:58

(Teleborsa) - Dopo una giornata in up per il titolo Ima che navigava sull'onda positiva prodotta dall'ultimo aggiornamento degli, i quali hannoe alzato ilda 74,5 europer azionedella societàNei giorni addietro Ima hal'azienda operante nel settore dell'automazione per la produzione di motori elettrici per la e-mobility arrivando a detenere una partecipazione dell'84% su di essa.La spiegazione viene riferita anche dagli esperti dello studio:"Abbiamo rivisto le nostre previsioni, in quanto abbiamo incluso l'effetto IFRS16 nelle stime dal 2019 in poi e abbiamo preso in considerazione il consolidamento della neoacquisita Atop, di cui Ima detiene ora l'84% del capitale sociale. Quindi,Ci aspettiamo che Atop sostenga la crescita finanziaria, in linea con la sua elevata visibilità dei ricavi futuri. Pertanto, anche se l'Ev/Ebitda di Atop atteso nel 2019 è relativamente alto rispetto allo stesso multiplo di Ima, ci aspettiamo che l'acquisizione abbia un valore aggiunto", conclude