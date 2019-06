Banco Santander promuove ENI: alzati giudizio e target price

Ultimo aggiornamento: 13:46

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per ENI, che mostra una flessione dello 0,22% seguendo la debolezza dei prezzi del greggio e nonostante la promozione giunta dagli analisti del Banco Santander.Il giudizio sul titolo è stato alzato a "buy" dal precedente "hold". Il target price è stato ritoccato all'insù e portato a 17,40 euro per azione da 16,80 euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Cane a sei zampe, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo di ENI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 14 Euro. Supporto a 13,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,13.