Zillow sospende acquisti nuove case, titolo crolla a Wall Street

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Crolla Zillow che presenta un pessimo -8,75% dopo che il real estate marketplace non comprerà nuove case fino a fine anno.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società attiva nel mercato immobiliare avrebbe temporaneamente messo in pausa il suo servizio volto ad acquistare nuove abitazioni. Il gruppo ha deciso di lavorare piuttosto per smaltire le proprietà immobiliari che ha già rilevato.



L'andamento di Zillow nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Tecnicamente, Zillow è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,69 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 83,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,4.