ZEW conferma aspettative più ottimistiche affari in Germania e UE ma ripresa stenta

(Teleborsa) -che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future, proseguendo il trend di recupero avviato con la fine del lockdown imposto dall'epidemia di Covid-19 la scorsa primavera.L'indice ZEW, indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, èdai 59,3 precedenti. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è, che indicavano un calo ai.Restano fortemente, in deterioramento ada -80,9. In questo caso restanodegli analisti, che contavano su un marginale recupero a"Le speranze per una rapida ripresa economica hanno continuato a crescere, ma la valutazione della situazione sta migliorando lentamente", commenta il presidente della ZEW, il professor, aggiungendo "gli esperti prevedono una ripresa generale, soprattutto nei settori domestici", ma "le deboli aspettative di guadagno per il settore bancario ed assicurativo nei prossimi sei mesi sono ancora motivo di preoccupazione".Risale anche l, che si porta aai 59,6 precedenti, risultando superiore ai 55,3 punti del consensus.