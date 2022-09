Yolo, ricavi 1° semestre per 1,5 milioni. Marginalità in miglioramento

(Teleborsa) - Yolo Group, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 conpari a 1,5 milioni di euro, rispetto a 0,4 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2021. L'incremento è dovuto sia all'attività di "enabler tecnologico" sia alla crescita delle commissioni relative all'attività di brokeraggio assicurativo anche grazie all'acquisizione della Bartolozzi Assicurazioni Broker.L'è negativo per 0,9 milioni di euro, rispetto a -0,5 milioni di euro di un anno fa, con un'incidenza sui ricavi che passa dal -126% al -58%, in miglioramento rispetto alle previsioni di piano. Ilè negativo per 1,2 milioni di euro, rispetto a -0,7 milioni di euro, in linea con quanto previsto a piano."Il primo semestre ha confermato il crescente interesse verso l'insurtech da parte del mercato assicurativo, ciò ha consentito a Yolo, pur in un contesto economico che presenta forti elementi di criticità e incertezza, di proseguire nel percorso di crescita conseguendo risultati in linea con gli obiettivi del Piano Industriale", ha dichiarato Gianluca De Cobelli, Co-founder e CEO di Yolo Group.