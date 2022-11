Yahoo acquisirà il 25% di Taboola in partnership trentennale

Lunedì 28 Novembre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Yahoo e Taboola, società pubblicitaria e di content recommendation, hanno stipulato un accordo commerciale esclusivo della durata di 30 anni. Taboola alimenterà in via esclusiva la pubblicità nativa su tutte le proprietà digitali di Yahoo, sviluppando un'offerta leader per inserzionisti, editori e commercianti sul web.



La partnership sarà in grado di generare più di 1 miliardo di dollari di entrate annuali, hanno affermato le due società. Come parte della partnership, Yahoo riceverà poco meno del 25% del capitale pro forma di Taboola, che è quotata sul Nasdaq.



"Ovunque guardi, vedo un'opportunità di crescita per entrambi: native, e-commerce, video, display e altro ancora - ha affermato Adam Singolda, fondatore e CEO di Taboola - Questa partnership vantaggiosa per tutti accelererà in modo significativo il nostro volano di crescita, espandendo la nostra portata a più utenti sul web, per fornire soluzioni di grande livello a inserzionisti, editori, commercianti e utenti in un mondo senza cookie".



L'accordo dovrebbe essere "altamente accrescitivo" per ricavi, Adjusted EBITDA e Free Cash Flow di Taboola.