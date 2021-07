WINDTRE vicina alla popolazione colpita dagli incendi in Sardegna

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 28 Luglio 2021, 20:30







(Teleborsa) - WINDTRE supporta i propri clienti residenti nei Comuni della provincia di Oristano, colpiti dai gravi incendi che hanno interessato la Sardegna.



L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, infatti, ha messo a loro disposizione 100 Giga di traffico aggiuntivo per una settimana, da attivare chiamando il servizio di assistenza 159.



Un piccolo gesto, rivolto a tutti i clienti mobili prepagati WINDTRE, per permettere loro di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza.