Whirlpool, conto alla rovescia. Sindacati in pressing

(Teleborsa) - Una crisi che mai come ora diventa simbolica: resa o riscatto? Governo al bivio mentre i lavoratori della Whirlpool di Napoli si mobilitano contro la chiusura dello stabilimento prevista per sabato, 31 ottobre e ieri hanno bloccato il raccordo autostradale all'altezza dello stabilimento di via Argine.

"Venerdì chiederemo al Presidente del Consiglio di intervenire in modo molto forte sull'azienda, usando la sua capacità nelle relazioni internazionali. Quello che sta succedendo con Whirlpool è una cosa inammissibile e vergognosa". Lo ha detto, intervenendo ad Agorà su RaiTre, la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, parlando del delicato dossier.

"Questa azienda - ha aggiunto la Furlan - ha già preso risorse dallo Stato italiano: chiediamo un intervento fortissimo del Governo, è assolutamente necessario. Questo atteggiamento predatorio di alcune multinazionali è inaccettabile, ci vogliono delle regole e non possiamo accettare che la società decida di mettere sulla strada 400 famiglie".

