WeSportUp, selezionate dieci start up. Cozzoli: vogliamo far crescere l'industria dello sport italiana

Da oggi dieci start up selezionate (dalle 593 candidate in partenza) vivranno un periodo di formazione di tre mesi tra coaching, workshop e business meeting per poi essere inserite nel programma di accelerazione ed essere presentare ai partner, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.

We Sport Up è il primo acceleratore italiano di start up realizzato da Sport e Salute con Cdp Venture, Startupbootcamp e Wylab nell’ambito sport e wellness e ha sede al Foro Italico.

“Vogliamo valorizzare lo sport attraverso un approccio innovativo e un linguaggio diverso rispetto al passato. Vogliamo far crescere la sport industry italiana, stando al passo con i cambiamenti", ha commentato Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione del Selection Day di We Sport Up. “Lo sport è il miglior investimento per il futuro e un driver di ripartenza attraverso l'innovazione - ha sottolineato Cozzoli - e si basa su pilastri, come la scuola, le comunità e i territori, il sistema industriale, che vogliamo valorizzare con questo progetto strategico”.