Startup Geeks: nel 2022 cresciute start up e società benefit

Crescono le realtà che diventano Società Benefit, tra queste anche Startup Geeks, incubatore online di startup che ha registrato una crescita del +50% e 1 milione di euro di fatturato nel 2022, e che sta lavorando per lanciare il proprio percorso di incubazione fuori dai confini dell’Italia

Dopo aver incubato quasi 700 progetti di business, l’idea di Startup Geeks è stata quella di coniare un percorso di formazione che potesse aiutare i manager a sviluppare conoscenze e competenze utili per portare l’innovazione nella propria realtà lavorativa, acquisendo un ruolo da protagonisti nella definizione della strategia di innovazione aziendale. Un’iniziativa che segue il trend crescente della cosiddetta “corporate intrapreneurship”, che rappresenta proprio la pratica di trasmettere competenze imprenditoriali e di innovazione nelle aziende.

“C’è un cambio di prospettiva da fare: i licenziamenti avvenuti nelle big tech (il caso del “dietro front” della Silicon Valley ndr) sono un elemento importante per il futuro dell’ecosistema startup in generale. Fuori da quegli uffici ora ci sono professionisti qualificati che hanno imparato i processi e assorbito il mindset delle aziende di maggior successo e questo gli sarà utile per portare alla luce un progetto di business valido sul mercato. Ciò che può sembrare un passo indietro nel sistema imprenditoriale potrebbe essere invece la svolta per portare sul mercato nuovi unicorni* ” spiegano i fondatori di Startup Geeks, Giulia D’Amato e Alessio Boceda. (*Con la definizione unicorno ci si riferisce a un’azienda privata, più nello specifico una startup, che ha raggiunto una valutazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari, ma non risulta quotata in Borsa).

“I dati ci indicano che anche l’ecosistema europeo è ricco di potenziali imprenditori che ad oggi non hanno gli strumenti per lanciare la loro idea di business in modo consapevole e progettuale. Vogliamo replicare il lavoro che stiamo facendo in Italia, sviluppando il nostro incubatore online anche all’estero, così da poter dare la possibilità anche a chi non vive nelle grosse città europee di poter sviluppare il proprio progetto. Proprio gli eventi degli ultimi mesi ci spingono a pensare che sia il momento più giusto per farlo.“ concludono i fondatori di Startup Geeks.

Il 2022 è stato l’anno delle startup secondo i dati del MISE : 14708 imprese, il numero più alto di sempre e una crescita degli investimenti del +68% per un totale di più 2,3 miliardi di euro. Nel nostro Paese sta crescendo anche il numero di richieste per realizzare una Società Benefit: forma giuridica che si inserisce tra gli assetti sociali profit ma che al posto di avere a cuore solo e unicamente gli interessi dei soci e degli azionisti, pone la sua attenzione anche verso gli interessi della collettività e dell’ambiente.

Infatti, secondo i più recenti dati di Assobenefit a giugno 2022 in Italia le Società Benefit hanno superato quota duemila: numero più che raddoppiato nel corso dell’ultimo anno, visto che nel 2021 erano circa 926. Uno scenario che vede le startup fare anche formazione gratuita e creare competenze e di conseguenza occupazione e nuove imprese in un sistema formativo che sicuramente ha bisogno di essere rinnovato.

