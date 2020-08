Vino, export giù in scia a effetto Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lenel mondocon una storicache non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo perE' quanto emerge da una analisirelativi ai primi cinque mesi in riferimento al monitor di Intesa Sanpaolo sui distretti agroalimentari che fotografa la situazione del primo trimestre pre-emergenza covid.Undopo ilfatto segnare lo scorso anno per le esportazioni di vino Made in Italy. La vendemmia 2020 infatti è ladelle tensioni commerciali internazionali con la minaccia deidella Gran Bretagna che è stata per lungo tempo il principale cliente del prosecco, il vino italiano più esportato nel mondo.Indove il virus ha colpito per primo, il consumo di bottiglie tricolori fra gennaio e maggio 2020 è crollato in valore del 44%, nel Regno Unito – continua Coldiretti – leanche a causa delle incertezze e delle tensioni legate alla Brexit, lamentreè in leggero calo (- 1%). Ma sul commercio con gli Usa pende la scure dei dazi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump il cui verdetto sarà noto a breve e potrebbero colpire proprio il vino con un valore delle esportazioni di oltreè il prodotto agroalimentare italiano più venduto negli States.Glisono il principalecon gli americani che apprezzano tra l'altro il Prosecco, il Pinot grigio, il Lambrusco e il Chianti che a differenza dei vini francesi erano scampati alla prima black list scattata ad ottobre 2019. Se entrassero in vigore dazi del 100% ad valorem sul vino italiano una bottiglia di Prosecco venduta in media oggi al dettaglio in Usa a 10 dollari ne verrebbe acon una rilevante perdita di competitività.Lain Italia, prosegue Coldiretti, è influenzata anche dalle misure di sicurezza anti contagio e dalle difficoltà di spostamento degli stagionali agricoli stranieri che in passato contribuivano in modo significativo alla raccolta delle uve. Infatti il necessario vincolo della quarantena per i Paesi più a rischio ha frenato gli arrivi di lavoratori dall'estero e in questo contesto almenoposti di lavoro occasionali tra le vigne potrebbero essere disponibili per la vendemmia con una radicale semplificazione del voucher "agricolo"."Con quasi 4 cantine italiane su 10 (39%) che fanno registrare difficoltà a seguito dell'emergenza occorre intervenire rapidamente per sostenere le esportazioni, alleggerire le scorte, ridurre costi e tagliare la burocrazia", dice il Presidente Coldirettinel sottolineare che "bisogna ripensare per lain corso ad uno strumento per il settore che semplifichi, sia agile e flessibile rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestiva disponibilità all'impiego e dall'altra generi opportunità di integrazione al reddito per