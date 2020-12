© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Potrebbero farsiper l'approvazione deldida parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'Agenzia, secondo quanto apprende Ansa che cita fonti qualificate, punterebbe infatti ad unalgià prima diSecondo i tempi già annunciati dall'Ema, l'approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre ilAnche il Ministro della Saluteaveva ribadito l'auspicio che "L'EMA, nel rispetto di tutte le, possa approvare il vaccinoin anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".Intanto, il Ministro degli Affari regionali,è tornato sulla necessità di nuove: "Anche durante levogliamo mettere in sicurezza gli ospedali e l'intero sistema perché ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi. - ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti durante il sopralluogo a Bitti, paese del nuorese colpito dall'alluvione il 28 novembre scorso - Questo significa autodisciplinarci e credo che l'Italia risponderà, perchè senza lanon c'è