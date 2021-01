© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lae il conseguenterestano gli obiettivi da raggiungere nel corso 2021 con ilche è senza dubbio laIl colosso farmaceutico Bayer e l'azienda biotechhanno strettoper ilNe hanno dato notizia in un comunicato, annunciando unè impegnata da tempo nella produzione di un, non ancora autorizzato sul mercato.r dovrebbe supportarla per ottenere l'approvazione, per elaborare gli studi necessari a questo scopo e per la catena di distribuzione.Oggi, intanto, la Cancelliera tedescaha invitato a mantenere alta l'asticella dell'attenzione. "Ovviamente abbiamo ancora davanti a noi - credo che questo si possa intuire -, ha detto commentando gli sviluppi del contagio da Covid in Germania. Poi ha anche ribadito che in questa situazione" arriva dalla disponibilità dei vaccini.Nel frattempo, arriva anche il monito dell'L'Europa devea fronte ad unaaggravata dalla circolazione di una nuova variante di Covid-19 rilevata inizialmente nelQuesto l'appello rivolto oggi dalla direzione generale dell'OMS. "Ci sono delle misure di base che tutti conosciamo e che devono essere intensificate per ridurre la trasmissione, ridurre il peso sui servizi sanitari e salvare vite", ha sottolineato il direttore dell'Oms per l'Europa,