Usa revoca sanzioni a società collegate a oligarca alleato di Putin

(Teleborsa) - L'amministrazione di Donald Trump ha revocato le sanzioni imposte a tre società collegate all'oligarca russo Oleg Deripaska, alleato del Presidente Vladimir Putin.



La revoca delle misure restrittive riguarda il gigante US Rusal, il secondo produttore di alluminio al mondo, fondata da Roman Abramovich, En + Group e JSC EuroSibEnergo: il provvedimento è arrivato dopo che Deripaska ne ha ceduto il controllo.



L'oligarca, ricorda la Bbc, è coinvolto nell'inchiesta statunitense sulle presunte ingerenze russe nelle elezioni presidenziali americane e, per questo, i democratici avevano chiesto di mantenere le sanzioni.



Confermate misure restrittive per Deripaska - Annunciando il provvedimento, il dipartimento del Tesoro ha precisato che su Deripaska comunque continuano a gravare altre misure restrittive varate dall'amministrazione Usa, tra cui il blocco dei beni.





