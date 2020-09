USA, prorogate restrizioni a TikTok. Giustizia annulla stop a Wechat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Linea più morbida dalsui social cinesi, dopo che Pechino ha contrattaccato, mettendo un una black list doverse big statunitensi.Il Dipartimento del Commercio americano ha disposto la, che sarebbero dovute scattare la scorsa notte,, dopo che il leader statunitense ha benedetto l'intesa per la vendita dell'app di video amatoriali., la controllante cinese di TikTok, ha infatti confermatocon la cordata formata da, sbloccando le difficilissime trattative di vendita delle attività statunitensi di TikTok, dopo che queste si erano impantanate. In base all'accordo, Oracle saràdi TikTok eddeterrà una. In particolare Oracle ha detto che sarà un socio di minoranza con una partecipazione del 12,5%.Frattanto, si è giunti ad unoanche dell'altra questione spinosa,che era incorsa in un analogo stop su volontà del Presidente. La Giustizia americana hache sarebbe dovuto scattare oggi.La proroga delle restrizioni è giunta dopo che la Cina ha inserito Apple ed altre big statunitensi, come Boeing e FedEx, in una black list per problemi di "sicurezza nazionale", stabilendo il divieto di import-export, il blocco degli investimenti, restrizioni nei permessi di residenza e nei visti per i dirigenti in viaggio di lavoro.