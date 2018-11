Usa, pil in crescita del 3,5% in linea con le attese degli analisti

L'economia americana continua a crescere. Nel terzo trimestre è aumentata del 3,5% come avevano previsto gli analisti di Wall Street. I dati sono riportati dal Dipartimento al Tesoro Usa.



Nel trimestre precedente il Pil americano era cresciuto del 4,2%. Nonostante il rallentamento la crescita è trainata da una spesa per i consumi delle famiglie e per gli investimenti delle imprese ancora sostenuta e favorita dal taglio delle tasse per 1.500 miliardi di dollari deciso dall'amministrazione Trump.



