USA, Markit: settori manifatturiero e terziario in calo a gennaio

Lunedì 24 Gennaio 2022, 16:15







(Teleborsa) - Resta in fase di espansione l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, sebbene registri a gennaio una lieve frenata. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55 punti, in diminuzione dai 57,7 punti di gennaio e sotto le attese degli analisti (56,7 punti).



L'indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.



In calo anche l'indice del settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da Markit, indica un valore di 50,9 punti, sempre nel mese di gennaio, rispetto ai 57,6 di dicembre ed ai 55 del consensus.



Il PMI composito si attesta così a 50,8 punti dai 57 precedenti.



(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)