USA, licenziamenti in aumento a novembre. Spicca settore Tech

(Teleborsa) -. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 76.835 posti di lavoro.Il dato rivela unrispetto al mese precedente, quando si erano registrati 33.843 licenziamenti e unrispetto allo stesso periodo del 2021. Novembre segna la sesta volta quest'anno in cui i tagli sono stati più elevati nel 2022 rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente., i datori di lavoro hanno annunciato l'intenzione di tagliare 320.173 posti di lavoro, un aumento del 6% rispetto ai 302.918 tagli annunciati nei primi undici mesi del 2021. Con il totale di novembre, i tagli di posti di lavoro nel 2022 hanno superato i tagli annunciati nel 2021 per la prima volta quest'anno. Il totale dall'inizio dell'anno è, da quando l'azienda ha iniziato a monitorare i tagli di posti di lavoro nel 1993, con il minimo che si è verificato durante lo stesso periodo dell'anno scorso.Il settoreha annunciato 52.771 tagli a novembre, per un totale di 80.978 quest'anno. Questo è ilda quando l'azienda ha iniziato a conservare dati dettagliati del settore nel 2000. È il totale YTD più alto per il settore dal 2002, quando sono stati registrati 128.563 tagli nel settore tecnologico fino a novembre e 131.294 per l'anno.