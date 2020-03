© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - LaLa– ha annunciato la Banca centrale statunitense –e continuerà almeno per sei mesi.Nel dettaglio questa nuova azione della Fedche saranno poi messi a disposizione delle istituzioni nelle giurisdizioni in cui operano le banche centrali.Il piano – fa sapere la Fed – "dovrebbe sostenere il funzionamento del mercato dei Treasury offrendo una forte alternativa e temporanea di dollari al di là della vendita dei titoli sul mercato aperto". L'iniziativa consente, infatti, alledi siglare accordi di riacquisto in cui scambiano Treasury per dollari.Il programma si aggiunge alleche consentono, invece, alla Fed di prestare dollari a fronte delle valute delle altre banche centrali.