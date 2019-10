UnipolSai, progetto fusione per incorporazione di Pronto Assistance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato depositato per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese il progetto di fusione per incorporazione in UnipolSai di, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2019.ai sensi di legge e di statuto e, pertanto, sarà approvata dall'organo amministrativo dell'Incorporante con deliberazione risultante da atto pubblico.Ciò premesso, i soci di UnipolSai che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono chiedere, con domanda che deve pervenire alla Società entro otto giorni dal deposito del progetto di Fusione presso il registro delle imprese che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti.