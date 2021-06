Unieuro, assemblea approva bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro, con presente il 48,299% del capitale sociale, ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2021 che si e` chiuso con ricavi in crescita del 9,8% a 2.685,2 milioni di Euro e con un Risultato Netto Adjusted pari a 66,9 milioni di Euro, in crescita del 58,8%.

I soci hanno inoltre dato il via libera alla proposta di utilizzo degli utili di esercizio della Capogruppo Unieuro S.p.A., pari a 54,4 milioni di Euro cosi` come risultanti dal Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2021, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di 2,60 Euro lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, oltre all'accantonamento obbligatorio a riserva legale e a riserva straordinaria disponibile e distribuibile per un importo che sara` definito in relazione al numero definitivo esatto di azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola.

Il dividendo verra` posto in pagamento il 23 giugno 2021 (con data stacco cedola n. 4 il 21 giugno, in conformita` al calendario di Borsa Italiana, e record date il 22 giugno), in un'unica soluzione.

Nomina di due Amministratori

L'Assemblea ha rideterminato da nove a undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha approvato la nomina dei signori Benedetto Levi e Giuseppe Nistico` quali nuovi Amministratori della Societa`.

Modifiche allo Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha infine modificato gli articoli 13.1, 13.9 e 14 dello Statuto Sociale, con riferimento al processo del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente. L'Assemblea ha ritenuto di non modificare l'art. 17.1 dello Statuto Sociale, mantenendo il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(Foto: © Sergiomonti | Dreamstime.com)