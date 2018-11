Unicredit: utile netto in calo nei nove mesi, risente impairment Yapi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il gruppo UniCredit ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con un, inflessione del 53,7% rispetto allo stesso periodo del 2017, a seguito dell'impairment della quota nella controllata turcaper 846 milioni di euro e degli accantonamenti addizionali a causa dell'imminente liquidazione delle presunte violazioni delle sanzioni americane. L'impairment test ha l'obiettivo di verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore non superiore a quello recuperabile.a fine settembre 2018., Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A., ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati del terzo trimestre 2018 e dei nove mesi al 2018. "UniCredit ha prodotto risultati solidi nel terzo trimestre e sono orgoglioso delle performance dei nostri team in un contesto di mercato sempre più sfidante. Il risultato operativo netto del Group Core al terzo trimestre è stato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 21,9 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il RoTE rettificato del Group Core per i primi nove mesi dell'anno si è attestato al 10,4 per cento.Nel trimestre abbiamo intrapreso azioni decisive relative a eventi non ricorrenti; incluso l'impairment della nostra quota in Yapi per 846 milioni di euro e degli accantonamenti addizionali a causa dell'imminente liquidazione delle presunte violazioni delle sanzioni americane. Stiamo inoltre implementando una serie di misure per proteggere il nostro capitale, incluse cessioni di attività specifiche tra cui immobiliari e una riduzione di circa il 35 per cento nella sensitivity del nostro CET1 ratio ai BTP spread., un RoTE superiore al 9 per cento, e un RoTE per il Group Core superiore al 10 per cento. Il Gruppo continuerà a mantenere un forte MDA buffer di 200-250 punti base, pari a un fully loaded CET1 ratio al 2019 del 12,0-12,5 per cento.Come team, continuiamo a concentrarci sull'esecuzione di Transform 2019, che resta in anticipo sul piano, e continueremo a lavorare duramente per confermare UniCredit come un vincitore paneuropeo".