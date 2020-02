Unicredit, utile 2019 a 3,4 miliardi. Mustier: preferiamo buy-back azioni rispetto a M&A

Ultimo aggiornamento: 16:25

Unicredit ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto pari a 3,4 miliardi mentre l'utile netto sottostante di gruppo si è attestato a 4,7 miliardi, in aumento del 55,5 per cento con RoTE sottostante del 9,2 per cento.Lesono diminuite del 33,7 per cento anno su anno e del 12% trimestre su trimestre a 25,3 miliardi nel quarto trimestre con un miglioramento del rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 5% (-70 punti base trimestre su trimestre, -267 punti base anno su anno). Lesono diminuite a 8,8 miliardi (-21,7% trimestre su trimestre, -41% anno su anno) ed equivalgono a un rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti dell'1,8 per cento. Ilsi è attestato al 65,2 per cento (+428 punti base trimestre su trimestre, +428 punti anno su anno). Le cessioni di esposizioni deteriorate lorde di Gruppo hanno raggiunto 1,5 miliardi nel quarto trimestre 2019, di cui 0,9 miliardi riferiti alla Non Core, e 9,4 miliardi nel 2019, di cui 6,2 miliardi di euro riferiti alla Non Core., che già tiene conto della proposta di riacquisto delle azioni proprie - ha dichiarato ila commento dei conti -. Dopo la recente comunicazione da parte della Banca Centrale Europea che l'articolo 104a della CRD5 sarà applicato a partire dal 2021, e grazie al nostro solido CET1 ratio, considereremo un incremento della distribuzione di capitale al 50 per cento per il FY20, pagato nel 2021, e per il resto del piano. Come abbiamo già ribadito,".Il numero uno di Unicredit Jean Pierre Mustier ha ribadito, nel corso della conference call con gli analisti, che la banca non è interessata ad operazioni di M&A nell'arco di questo Piano. "Ribadisco che preferiamo i buyback rispetto all'M&A", ha chiarito per "evitare qualsiasi speculazione". Mutier ha parlato anche della cessione del 12% di della turca Yapi Kredi, affermando che "non prevede altre operazioni di maggiore rilevanza sul perimetro del gruppo" che definisce "stabile". Mustier ha detto che "non è ancora stato approvato" dal cda il progetto della subholding italiana in cui confluiranno tutte le attività estere, attesa sul tavolo del Board "entro la fine dell'anno". Il manager ha parlato anche della diffusione del Coronavirus, prevedendo un impatto "molto limitato" sull'attività della banca e delle trattative con i sindacati per i tagli annunciati che inizieranno "molto presto".