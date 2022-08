UniCredit pubblica documenti su fusione per incorporazione di Crivelli

Giovedì 11 Agosto 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di UniCredit, nella seduta del 17 maggio, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Crivelli in UniCredit. A seguito dell'autorizzazione da parte dalla BCE, sono stati messi oggi a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UniCredit e online il progetto di fusione approvato e i bilanci degli ultimi tre anni delle società partecipanti alla fusione.



I documenti resteranno a disposizione durante i trenta giorni precedenti la deliberazione di fusione e finchè questa sia adottata e i soci hanno facoltà di prenderne visione e ottenerne copia. Il progetto di fusione è stato depositato per l'iscrizione presso il Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. In considerazione del fatto che UniCredit detiene il 100% del capitale sociale di Crivelli, la fusione potrà essere approvata dall'organo amministrativo di UniCredit.