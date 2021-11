UK, l'antitrust chiede a Meta (Facebook) di vendere Giphy

(Teleborsa) - La Competition and Markets Authority (CMA), ovvero l'antitrust del Regno Unito, ha chiesto a Meta (il nuovo nome della società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) di vendere Giphy, il sito di Gif che il colosso di Menlo Park ha acquisito l'anno scorso per circa 400 milioni di dollari. È quanto si legge nel report conclusivo dell'Authority, che negli scorsi mesi aveva aperto un'indagine, trovando una netta opposizione da parte dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg.

"L'acquisizione ha provocato o comporterebbe una sostanziale diminuzione della concorrenza nei social media e nella pubblicità display, danneggiando gli utenti dei social media e le imprese nel Regno Unito", si legge nel rapporto. La CMA ha multato Facebook con 50,5 milioni di sterline a ottobre per non aver fornito aggiornamenti regolari per dimostrare che stava cercando di porre rimedio ai rilievi preliminari dell'indagine.

L'Authority riconosce che la cessione di Giphy da parte di Meta pone "particolari sfide derivanti dal completamento della fusione", vale a dire il trasferimento di quasi tutto il personale e le funzioni della società a Facebook. Di conseguenza, la CMA ha deciso che a Facebook sarà richiesto "di ripristinare alcune degli asset e dei beni di Giphy e di garantire che Giphy disponga del personale dirigente, tecnico e creativo necessario per consentirle di competere efficacemente durante e dopo la cessione".